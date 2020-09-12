Ереван, , 13:00 — REGNUM В Армении выявили 172 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили 12 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Общая численность выявленных случаев заражений коронавирусом в республике достигла 45 675, из которых 41 605 человек выздоровели, 911 человек — скончались.

Еще 2878 инфицированных на данный момент получают лечение, 171 человек выздоровел и был выписан из лечебных учреждений в минувшие сутки. Уточняется также, что за сутки было зарегистрировано два летальных случая.

Всего на текущий момент в Армении провели 234 631 тестирование с целью выявления коронавируса.