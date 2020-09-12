Белгород, , 12:54 — REGNUM 11 классов временно перешли в дистанционный режим обучения в Белгородской области. У школьников были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента образования региона.

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В каждой школе проводят утренние фильтры с бесконтактным измерением температуры. Некоторые классы, в которых введено онлайн-обучение, уже с 14 сентября вернутся к стандартному формату занятий.

«100% организаций области обеспечены антисептическими средствами для обработки рук, приборами для обеззараживания воздуха, одноразовыми полотенцами. Всё это приобретено за счёт средств муниципальных бюджетов. Никаких дополнительных сборов денежных средств для этих целей не требуется», — подчеркнули в департаменте образования.

По данным на 12 сентября, в регионе с начала пандемии выявили 7874 носителей коронавируса.