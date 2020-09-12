Белгород, 12 сентября 2020, 12:54 — REGNUM 11 классов временно перешли в дистанционный режим обучения в Белгородской области. У школьников были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента образования региона.
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В каждой школе проводят утренние фильтры с бесконтактным измерением температуры. Некоторые классы, в которых введено онлайн-обучение, уже с 14 сентября вернутся к стандартному формату занятий.
По данным на 12 сентября, в регионе с начала пандемии выявили 7874 носителей коронавируса.