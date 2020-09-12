Астрахань, , 12:42 — REGNUM В Астраханской области 12 сентября подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6263 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 551 человек.

Выздоровели 6073 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 87 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 3137 человек, 16 тыс. 900 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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