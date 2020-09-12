Ереван, , 13:00 — REGNUM На четыре месяца, сроком до 11 января 2021 года правительство Армении ввело карантин в связи с истечением 11 сентября действия режима чрезвычайного положения. Соответствующее решение было опубликовано 11 сентября пресс-службой правительства республики.

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В соответствии с принятым решением, до завершения действия карантина въезд иностранным гражданам в республику сухопутным путем воспрещен. Исключение составляют дипломаты и члены их семей, члены семей граждан Армении, лица, имеющие право проживания в республике. Въезд в страну также разрешается с целью участия в похоронах близких родственников, а также — водителям, осуществляющим международные грузовые перевозки.

Все въезжающие в Армению будут проходить медицинский осмотр. В случае выявления признаков коронавирусной инфекции, лица подлежат госпитализации. В остальных случаях — для въехавших в Армению предписано соблюдение режима самоизоляции четырнадцать дней. В случае получения отрицательного теста на коронавирус при обследовании, разрешено досрочное окончание режима самоизоляции.

В Армении разрешается проведение таких мероприятий, как дни рождения, свадьбы, обручение, а также похороны и панихиды. Численность присутствующих на мероприятиях не должна превышать шестьдесят человек.

В республике сохраняется требование соблюдения всех предписанных профилактических мер — ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции между, запрет массовых мероприятий. Деятельность коммерческих организаций, учреждений образования будет функционировать с учетом соблюдения мер предосторожности и регулироваться надзорным органом.

В Армении продолжает действовать запрет на посещения, отпуска и увольнения в армии. Заключенных, отбывающих срок в исправительных учреждениях, разрешается посещать при условии отсутствия случаев инфицирования коронавирусом в исправительном учреждении и при наличии у посетителя отрицательного результата теста на коронавирус.

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Напомним, накануне, 11 сентября, в Армении истек срок действия режима чрезвычайного положения, который был введен 16 марта 2020 года.