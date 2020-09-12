Гай, Оренбургская область, , 12:18 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области в детском саду № 17 произошло ЧП. Воспитанники получили ожоги от воздействия бактерицидной лампы, сообщают СМИ.

Бактерицидная лампа Grammotnexx

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По данным портала vgae.ru, из-за работающего оборудования у детей появились ожоги на лице, шее, глазах. Четверо детей нанесли визит к врачу, который поставил диагноз «Термический ожог конъюнктивы 1 степени». В самом дошкольном учреждении ситуацию не комментируют.

Стоит отметить, что образовательным учреждением, учитывая текущую эпидситуацию, рекомендуют использовать обеззараживали воздуха.