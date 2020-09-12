Смоленск, , 12:01 — REGNUM 13 новых носителей коронавируса выявлено в Смоленской области за минувшие сутки, данные 12 сентября опубликовал федеральный оперативный штаб.

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За сутки в регионе скончался один пациент с COVID-19, выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением 19 человек.

Всего в регионе с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6323 человек, выздоровели 5541, скончались 135 пациентов с коронавирусом.