Оренбург, 12 сентября 2020, 11:58 — REGNUM В Оренбургской духовной семинарии с 10 сентября объявили карантин из-за подозрения на случаи заражения коронавирусом среди студентов и сотрудников учреждения. Об этом семинария проинформировала на своем сайте.
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Учебный процесс в учреждении продолжается в дистанционном формате. Карантинный режим введен до 24 сентября. Однако при улучшении эпидемиологической ситуации карантинные меры могут быть сняты раньше.
Напомним, в Оренбургской области с конца марта выявлено 11 034 случая заражения коронавирусом.