Орел, , 11:57 — REGNUM 49 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Орловской области, сообщили 12 сентября в федеральном оперштабе.

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Один пациент с COVID-19 за минувшие сутки скончался, признаны выздоровевшими после коронавируса и выписаны 59 пациентов.

Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 7624 случая заражения коронавируса. На данный момент 6098 человек выздоровели. Скончались 115 пациентов.