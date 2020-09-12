Иваново, , 11:53 — REGNUM 41 новый носитель коронавируса выявлен за прошедшие сутки на территории Ивановской области, данные опубликовал 12 сентября федеральный оперативный штаб.

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По данным регионального оперштаба, в 29 случаях коронавирус подтвердился при обследовании пациентов с ОРВИ и пневмонией. За сутки выписаны с выздоровлением 13 человек, два пациента с COVID-19 скончались

Всего в Ивановской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 7883 человека, выздоровели уже 6509 человек. Спасти медики не смогли 125 пациентов.