Тула, , 11:49 — REGNUM 26 новых носителей коронавируса выявлены в Тульской области за прошедшие сутки, статистику 12 сентября опубликовал федеральный оперативный штаб.

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За сутки в регионе зарегистрирована смерть одного пациента с COVID-19, выписаны с выздоровлением после коронавируса за тот же период 45 человек.

Всего с марта в Тульской области заражение коронавирусом подтверждено у 9595 человек, 8554 из них выздоровели. Скончались на 12 сентября 345 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.