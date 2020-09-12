Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 159 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 сентября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 33 городах и районах Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 49 носителей инфекции, в Батайске — 17, в Каменске-Шахтинском и Таганроге — по 12 человек. Среди новых заболевших 19% пожилых людей старше 66 лет, 4,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 18 тыс. 708 человек.