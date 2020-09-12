Оренбург, , 11:47 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 12 сентября, референс-центр подтвердил 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с конца марта лаборатории провели исследования 522 662 тестов на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 3 945 тестов.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 11 034 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 10 010 пациентов. Скончался 81 пациент.