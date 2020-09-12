Воронеж, , 11:44 — REGNUM 115 новых носителей коронавируса выявлено за прошедшие сутки в Воронежской области, сообщил 12 сентября федеральный оперативный штаб.

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Федеральная статистика смертности не изменилась. За сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением 126 пациентов.

Всего за полгода в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 15 418 человек, 14 533 из них выздоровели. Согласно федеральной статистики на 12 сентября, в регионе умерли 38 пациентов с коронавирусом, в региональной статистике на 10 сентября сообщалось о 161 смертельном исходе.