Пермь, , 11:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 12 сентября, скончались трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти двух человек назван COVID-19, одного — сопутствующее заболевание. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в Прикамье зафиксирован 371 летальных исход у пациентов с коронавирусной инфекцией. В 234 случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, в 137 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе выявлено 8 570 носителей SARS-CoV-2.

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