Тамбов, , 11:39 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 12 сентября в региональном оперативном штабе.

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Все новые пациенты — взрослые, младшему из них 21 год, старшему 83 года. Все пациенты были выявлены как контактные с ранее заразившимися.

Всего в регионе на 13 сентября положительные результаты тестов на коронавирус получили 7067 человек. 6527 выздоровели, 46 пациентов скончались. В больницах на лечении находятся 274 человека, из них диагноз «пневмония» у 211 человек.