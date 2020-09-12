Тверь, , 11:35 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Тверской области за последние сутки, сообщили 12 сентября в региональном оперативном штабе.

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«В Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано 4344 заболевших», — уточнили в оперштабе.

Скончался на минувшие сутки один пациент с COVID-19, всего коронавирус за период пандемии унёс жизни 217 человек.

В регионе с марта положительные тесты на коронавирус выявили у 5680 человек, это один из самых низких показателей в ЦФО. Под наблюдением врачей на 12 сентября остаются 1119 пациентов.