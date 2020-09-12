Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 12 сентября, выявлено 59 случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 44 человека, дома под меднаблюдением — 15 человек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Среди выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2 один ребенок и 58 взрослых: 17 мужчин и 41 женщина. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 1 (на 11 сентября — 1,01).

С начала пандемии в регионе выявлено 8 570 случаев заражения коронавирусом. Скончался 371 пациент с COVID-19. Выздоровели 5 984 человека. Продолжают лечение в стационарах 973 пациента.

Читайте развитие сюжета: В Прикамье зафиксировано ещё три летальных исхода у пациентов с COVID-19