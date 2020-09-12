Донецк, , 12:11 — REGNUM В Донецкой Народной Республике суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом составил тридцать инфицированных, сообщили 12 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

На 42 человека увеличилась численность выздоровевших от COVID-19.

На лечении находятся 1195 инфицированных, 1457 человек выписаны по факту выздоровления, 158 — скончались.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ДНР составило 2810, 130 из которых были зафиксированы у прибывших с территории Украины.