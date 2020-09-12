Краснодар, , 11:22 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в региональном оперативном штабе. Новые носители выявлены в 25 муниципалитетах, среди пациентов девять детей.

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«В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 40 человек, в Сочи — 8. По четыре случая подтверждено в Геленджике, Динском и Северском районах. Три — в Кавказском. По два заболевших в Щербиновском, Ейском, Тимашевском, Калининском, Крымском и Туапсинском районах, а также Горячем Ключе и Новороссийске», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего положительные результаты тестов на коронавирус получили 12 285 жителей региона, выздоровели 9839 человек, скончались 215 человек. На 12 сентября в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и ЭКМО остаются 33 пациента.