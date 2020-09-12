Рязань, , 11:26 — REGNUM За последние сутки 33 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области, сообщили 12 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 135 пациентов, в том числе трое детей.

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С начала пандемии в регионе выявили 7523 носителей коронавируса. Ещё 29 положительных тестов направлены на подтверждение. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей находятся 7552 человека.

За сутки выписан 21 пациент, всего завершили лечение 6458 человек.