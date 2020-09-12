Волгоград, , 11:25 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за минувшие сутки. Скончался один пациент, сообщили 12 сентября в региональном оперативном штабе.

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По данным лабораторного центра Роспотребнадзора в Волгоградской области с начала пандемии выявлено 13 280 носителей коронавируса. Ещё 2799 пациентов находятся в больницах с подозрением на инфекцию. Проходят лечение с подтверждённым диагнозом 1602 человека, в том числе 130 детей.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 123 пациента.