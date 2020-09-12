Белгород, 12 сентября 2020, 11:24 — REGNUM 42 положительных теста на коронавирус подтверждено в Белгородской области за прошедшие сутки. Выписано 69 пациентов, сообщили 12 сентября в федеральном оперативном штабе.
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Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 7874. Завершили лечение выздоровлением 7254 человек.
В России за сутки зарегистрировали 5488 случаев заражения коронавирусом.