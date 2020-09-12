Москва, , 11:17 — REGNUM За сутки в России от COVID-19 смогли вылечится 5428 человек. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5428 человек», — сообщили в штабе.

Таким образом, с начала пандемии в России победить коронавирусную инфекцию смогли 873 535 человек.

В больницах и под наблюдением врачей остаются 165 343 человека, зараженных коронавирусом.