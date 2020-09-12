Москва, , 11:13 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявлено 5488 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что за последние 24 часа в 85 субъектах Федерации выявлены 5488 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. При 1229 случачаев не имеют клинических проявлений.

Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 1 057 362 случая COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» уже отправлена в регионы России.