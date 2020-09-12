Красноярск, , 11:51 — REGNUM В Красноярском крае по данным на 14:00 12 сентября коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 18 139 человек, в том числе за последние сутки был подтверждён 101 случай заражения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, темп прироста заразившихся за сутки остаётся на прежнем уровне — 0,6%. Показатель заболеваемости составляет 631,1 на 100 тыс. населения.

Выздоровели в регионе 14 264 человека, в том числе 79 — за последние сутки. Умерли за прошедшие сутки два пациента с диагнозом COVID-19, а общее число скончавшихся с начала эпидемии в крае достигло 520 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 сентября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 18 038 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 102 новых случая заражения.

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