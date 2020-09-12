Минск, , 11:00 — REGNUM 32 человека были задержаны 11 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, восемнадцать из них находятся в местах содержания задержанных, сообщила 12 сентября пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

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По словам пресс-секретаря МВД республики, 11 сентября в 12 массовых мероприятиях в поддержку действующей власти в Белоруссии приняли участие порядка 800 человек. Указанные акции состоялись в пяти регионах республики.

«Общая численность участников 13 протестных акций, которые прошли в 3 регионах республики, не превысила 450 человек», — написала пресс-секретарь МВД на своем telegram-канале.

Чемоданова также призвала граждан и гостей Белоруссии не принимать участие в несанкционированных мероприятиях, напомнив, что за участие в незаконных мероприятиях предусмотрен либо штраф в размере до пятидесяти базовых единиц, либо арест на срок до пятнадцати суток.

«За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы», — подытожила представитель МВД.

Напомним, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии, в которых снова одержал победу Александр Лукашенко. Это вызвало недовольство части населения республики, которое фактически ежедневно выходит на акции протеста. Самые массовые мероприятия проходят в республике по воскресеньям. «Повестка дня» каждого воскресного «марша» формируется оппозиционными telegram-каналами, координирующими массовые мероприятия оппозиционно настроенной части населения.