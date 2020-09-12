Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Свердловской области за 11 сентября подтвердили ещё 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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70 заболевших COVID-19 выявлено в Екатеринбурге. Также они обнаружены в Артёмовском, Асбесте, Бисерти, Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Серове, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

С начала пандемии на Среднем Урале обнаружили уже 26 788 заразившихся коронавирусом. У 93 состояние оценивается как тяжёлое.