Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки специалисты, как и накануне, выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число инфицированных в республике достигло 5844. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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Наибольшее число новых случаев (39) было выявлено в Улан-Удэ, где общее количество заразившихся с начала эпидемии достигло 3376 человек.

Лечение в стационарах Бурятии в настоящее время продолжают получать 427 пациентов с COVID-19, включая 18 детей. На амбулаторном лечении находится 481 пациент.

Выздоровели в регионе за сутки 50 человек (всего с начала эпидемии — 4877 человек). За прошедшие сутки умерших нет, а всего в Бурятии умерло 59 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный оперативный штаб разрешил возобновить в Бурятии работу фитнес-центров и бассейнов.

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