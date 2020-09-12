Тегеран, , 11:56 — REGNUM 11 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 115 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 22 913. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что за последние 24 часа было выявлено 2313 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1253 человека госпитализированы.

По её словам, с момента начала вспышки в Иране было проведено 3 507 938 тестов на наличие инфекции. При этом 397 801 из них оказались положительными, 342 539 пациентов выздоровели и выписались из больниц.

Она также отметила, что 3 753 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.