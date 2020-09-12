Токио, , 11:53 — REGNUM 42,6% компаний в Японии выступают за назначение женщин на руководящие должности, что на 7,4 пункта ниже, чем в прошлом году, согласно опросу компании Teikoku Databank.

Опрос был проведён среди 23 680 компаний по всей Японии, однако дать ответ согласились только 11 732, или 49,5%.

Респондентов спросили, считают ли они нужным предлагать руководящие должности сотрудницам. 42,4% опрошенных заявили, что не считают это нужным. Этот показатель опустился на 7,4 процентных пункта, по сравнению с аналогичным опросом в прошлом году. 16,4% ответили, что не имеют четкой позиции по данному вопросу.

Авторы опроса предположили, что компании стали менее лояльны к карьерному продвижению женщин из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Тем не менее, среди компаний, лояльных к сотрудницам, 71,8% заявили, что беспристрастность к полу сотрудника позволяет им в полной мере использовать человеческие таланты в работе.

Проблема дискриминации женщин остается насущной проблемой в Японии. Исследование показало, что женщины в среднем занимают только 7,8% руководящих должностей в компаниях, что намного ниже целевого показателя в 30%, установленного правительством Японии.