Абакан, , 09:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии было подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

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Всего в Хакасии зафиксирован 3741 случай инфицирования. Среди новых случаев пятнадцать оказались результатами семейных и служебных контактов. Два случая выявлены у жителей региона после посещения Ярославля и Красноярского края. Один случай был выявлен во время самостоятельного обследования.

Лечение в регионе продолжают проходить 434 человека, в том числе двое подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки 18 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3261.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 сентября в Хакасии коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 3708 человек, в том числе у 380 детей.

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