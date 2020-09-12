Ташкент, , 09:39 — REGNUM В Узбекистане зарегистрировали 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего зарегистрировали 46 498 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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77 новых случаев пришлось на столицу Узбекистана, 53 — на Самаркандскую область, тридцать — на Ташкентскую область, 21 — на Андижанскую область, двадцать — на Хорезмскую область, восемь — на Бухарскую область, семь — на Кашкадарьинскую область, пять — на Сурхандарьинскую область и два — на Навоийскую область.

Также сообщается, что было зарегистрировано еще два летальных случая.

На сегодняшний день в республике выздоровели 43 023 инфицированных, что составляет 93% от числа зараженных. 3093 инфицированных в данный момент получают лечение.