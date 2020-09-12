Киев, , 09:39 — REGNUM На Украине по состоянию на 12 сентября зарегистрировали 151 859 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующие данные появились 12 сентября в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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За сутки выявили еще 3103 новых случая инфицирования коронавирусом, зарегистрировали 72 летальных случая (всего — 3148 смертей) и 1341 случай выздоровления (всего выздоровели 68 346 человек).

В лидеры по числу инфицированных коронавирусом с недавних пор вышла столица Украины, где с начала пандемии выявили 16 951 случай инфицирования. На втором месте находится Львовская область (16 774 случая), третье место с недавних пор заняла Харьковская область, где зарегистрировали 12 404 инфицированных SARS-CoV-2.

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили 3144 случая инфицирования коронавирусом.