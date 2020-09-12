Москва, , 09:07 — REGNUM Популярный врач-телеведущий Александр Мясников заявил, что рост числа зараженных COVID-19 не стоит рассматривать, как негативную новость. Об этом 11 сентября сообщает издательство «Подъем».

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Свою позицию доктор обосновывает тем, что в стране просто провели больше тестов, соответственно, показатель числа зараженных растет. Тем не менее, не стало больше летальных случаев. По мнению доктора, не стоит вести статистику заболевших, важно отслеживать тяжелые случаи.

«Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это всё равно будет», — заявил Мясников.

По мнению врача, значительная часть населения нашей страны переболела коронавирусом:

«Если экстраполировать данные Роспотребнадзора на население России, получается, 20 с лишним млн людей переболели бессимптомно или в очень легкой форме».

По прогнозу Мясникова, коронавирус будет присутствовать в нашей жизни и дальше:

«2−3 года, и какой-то иммунитет будет. Но коронавирус никуда не исчезнет… Я вам предсказываю, что в 2023 г. везде будет такой разговор: «Вася, почему ты сегодня не пришел? Да, я ковидом заболел. Ну и что, прими парацетамол, давай, у нас билеты в театр».

За сутки в РФ подтвердили 5504 новых случая заражения COVID-19. Этот показатель стал максимальным с конца июля.