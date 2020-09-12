Москва, , 08:24 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права. Документ был опубликован накануне, 11 сентября, на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Основное новшество — это объединение двух этапов экзамена — площадки и города — в один. После вступления регламента в силу практический экзамен для желающих получить права на вождение легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств будет проводиться только в условиях дорожного движения.

Изменения затрагивают и систему оценок — штрафные баллы разделены на несколько категорий: по одному, два или три балла. Также устанавливается, что за наиболее грубые ошибки, в частности, непристегнутый ремень или использование телефона во время вождения, экзамен будет останавливаться сразу.

Чтобы успешно сдать экзамен, претендент должен продемонстрировать навыки безопасного вождения во время поездки по городу и набрать не больше пяти штрафных баллов.

В части сдачи на права для управления мотоциклом изменений меньше — добавляется новая схема упражнения «Габаритная восьмерка». Испытуемый должен будет проехать по заданной траектории в форме восьмерки в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.