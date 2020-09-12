Москва, , 08:12 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудить уголовное дело в отношении председателя районного суда Волгограда Юлии Добрыниной о мошенничестве. Такие данные следуют из материалов сентябрьской сессии ВККС. Комиссия рассмотрит просьбу Бастрыкина 23 сентября.

Следственный комитет считает, что судья Добрынина покушалась на мошенничество в особо крупном размере. Дело предлагается возбудить по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Добрынина была задержана 8 августа в одном из кафе Волгограда. Однако после задержания ее отпустили в соответствии с её статусом судьи.

Федеральная служба безопасности, которая передала материалы в СК, считает, что Добрынина просила у гражданки Елены Зубковой — супруги арестованного по подозрению в поджоге дома губернатора области, 25 млн рублей за решение вопроса об освобождении его из-под стражи.

Напомним, что решение о возбуждении уголовного дела против судьи может принять только председатель СК с согласия ВККС.