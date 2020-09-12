Кишинёв, , 08:29 — REGNUM В Молдавии до 30 сентября продлили срок действия режима чрезвычайного положения в здравоохранении. Данное решение приняла 11 сентября Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Вместе с тем, комиссия также постановила разрешить проведение свадеб и крестин. При этом численность участников мероприятия не должна превышать пятьдесят человек и должны соблюдаться все меры предосторожности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также разрешается проведение массовых мероприятий с участием не более пятидесяти человек.

Жители республики должны как и прежде соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Все граждане, въезжающие в Молдавию из стран так называемой «зеленой зоны», но при этом пересекающие страны, входящие в перечень стран «красной зоны», обязаны по факту въезда в Молдавию 14 дней находиться на самоизоляции.

В связи с предстоящими выборами президента Молдавии, которые назначены на 1 ноября, национальная комиссия призвала избегать открытия избирательных участков в учебных заведениях.

Напомним, по данным министерства здравоохранения труда и социальной защиты Молдавии от 11 сентября, в Молдавии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 42 183.