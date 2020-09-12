Улан-Удэ, 12 сентября 2020, 08:02 — REGNUM В Бурятии в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на 12−14 сентября объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
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В связи с объявленным на территории республики штормовым предупреждением, жителям рекомендуется быть предельно осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.
«В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы», — говорится в сообщении спасателей.
По данным Забайкальского УГМС, на территории региона с 12 по 14 сентября в большинстве районов ожидаются сильные дожди, грозы (в горах юго-запада с мокрым снегом), а также штормовой ветер до 20 м/с.
Температура воздуха местами может понижаться до −3… −1 °С.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге из-за штормового ветра упали как минимум 107 деревьев, рухнули 32 слабо закреплённые конструкции и пострадали два человека.
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