Берлин, , 07:48 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 1630 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха, ведущего статистику по COVID-19.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Германии достигло 258 480. Также за 11 сентября в ФРГ скончались девять человек от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Германии жертвами осложнений COVID-19 стали 9347 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 сентября общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в мире превысило 900 тысяч человек. Всего с начала пандемии в мире подтвердили более 28 млн случаев заражения новым коронавирусом.