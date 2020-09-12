Москва, , 07:47 — REGNUM Единственными владельцами лунного грунта на Земле являются государства — Россия и США — поэтому приобрести его в частном порядке не удастся, сообщил 12 сентября журналистам заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

«Сейчас лунный грунт нельзя приобрести, потому что весь он является собственностью тех государств, которые его привезли. В настоящее время это Россия и Америка», — сказал академик.

По его словам, приобрести сегодня можно только лунные метеориты, которые упали на Землю. Однако их стоимость на аукционе будет очень высокой. Продажи грунта в интернете он назвал фейками, объяснив существование таких предложений низким уровнем образования покупателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аукционный дом Christie’s выставил на продажу фрагмент одного из крупнейших известных лунных метеоритов NWA 12 691.

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