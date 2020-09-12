Прага, , 07:30 — REGNUM В Чехии по данным на утро 12 сентября был зафиксирован наибольший за всё время пандемии прирост заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 — инфицирование было выявлено у 1447 человек. Об этом сообщает чешский минздрав.

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Новый показатель на 65 превышает данные предшествующего дня, когда по итогам суток было зафиксировано 1382 случая заражения.

В Чехии, где наиболее сложная эпидемическая ситуация сложилась в столице Праге, уже в течение четырёх дней фиксируется прирост более 1000 новых случаев заражения. Отмечается, что такое ускорение темпов распространения новой коронавирусной инфекции стало рекордным для центральноевропейских стран.

С учётом последних данных, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 33 860. Вылечились с начала пандемии 21 150 человек. Умерли — 450 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Чехии было выявлено 1164 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.

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