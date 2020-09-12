Гонконг, Китай, , 07:24 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии было выявлено 4925 подтверждённых случаев опасной инфекции, из которых 99 оказались смертельными. Из больниц выписано 4598 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев, все больные уже давно выздоровели. Несколько месяцев подряд в регионе не выявляется новых случаев. На Тайване выявлено 498 случаев, включая семь смертельных. Из больниц выписано 475 человек.

На материковой части Китая с начала эпидемии выявлено 85 174 случая COVID-19, из которых смертельными оказались 4634. Из больниц было выписано 80 386 человек.