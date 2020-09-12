Канберра, , 07:13 — REGNUM В Австралии число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 803, сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что большая часть скончавшихся приходится на штат Виктория — 716 человек. Это составляет более 90% всех летальных исходов от COVID-19 в Австралии.

При этом количество ежедневно выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 начало снижаться. В частности, в наиболее пострадавшем штате Виктория за минувшие сутки выявили 37 новых случаев. Тем не менее в этом штате продлили карантин еще на две недели, так как риск возникновения очередной вспышки заболевания по-прежнему высок.