Санкт-Петербург, , 07:05 — REGNUM Театры и кинотеатры Санкт-Петербурга возобновят работу 12 сентября после частичного снятия ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении городского правительства №121.

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Документ «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» разрешает допуск зрителей в залы при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора и соблюдения гражданами социальной дистанции.

Напомним, ведомство ранее опубликовало требования, в соответствии с которыми члены семьи или друзья смогут приобрести билеты онлайн на соседние места, остальных гостей система рассадит с учетом необходимой дистанции.

Безопасная дистанция должна обеспечиваться шахматной рассадкой, а зрительные залы должны заполняться не более чем на 50 процентов.

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