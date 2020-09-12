Нур-Султан, , 06:54 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане достигло 106 729. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.

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За всё время в стране выздоровели 100 518 человек. 1656 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, достигнуты конкретные договорённости по поставкам российской вакцины против коронавируса в Казахстан.

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