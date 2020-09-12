Тюмень, , 06:52 — REGNUM Тюменская область ежегодно улучшает рейтинги трезвости. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В 2017 году Тюменская область была на 17 месте национального рейтинга трезвости субъектов РФ, то в 2018 году — уже на седьмом. В 2020 году регион поднялся на шестую строчку рейтинга.

Опередили Тюменскую область Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия.

За полгода 2020 года в Тюменской области на 5,3% сократилось число лиц, состоящих на учёте по алкоголизму. Количество отравлений алкоголем уменьшилось на 19%, на 36% уменьшилось количество отравлений спиртным со смертельным исходом.