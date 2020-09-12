Веллингтон, , 06:45 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что оба случая связаны с распространением инфекции внутри страны. По данным новозеландского минздрава, оба пациента контактировали с зараженными в Окленде, где выявлена крупная вспышка COVID-19.

В настоящее время в Новой Зеландии числятся 108 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 70 связаны с заражением на территории страны, остальные 38 — импортные. В больницах Новой Зеландии находятся три пациента, из них двое — в реанимации.

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1444 случая заражения коронавирусом нового типа.