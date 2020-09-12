Москва, , 06:05 — REGNUM В субботу, 12 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 13 сентября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +8… +10 °С.

Ветер западный, юго-западный 3−10 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °С днём и +5… +10 °С ночью.

В воскресенье, 13 сентября, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Местами кратковременный дождь, ветер на порывах до 12−17 м/с. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °С. Кратковременный дождь.