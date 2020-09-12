Богота, , 05:32 — REGNUM Лидер подразделения леворадикальной колумбийской повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (ELN) с псевдонимом Коломбиано пойман силовиками в муниципалитете Эль-Тарра на востоке Колумбии, передает радиостанция La FM.

Задержание было поведено в рамках операции «Эспарта», в которой совместно участвовали представители армии и полиции. По данным правоохранительных органов, Коломбиано руководил производством и сбытом наркотиков, а также отвечал за контакты своего подразделения с мексиканскими наркокартелями.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Колумбии были задержаны восемь подозреваемых в организации теракта в кадетской школе в колумбийской столице. Все они являются членами ELN.

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