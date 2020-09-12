Пекин, , 05:16 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщили 12 сентября в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

При этом, шесть «импортных» случаев подтверждено среди прибывших на материковую часть Китая самолетом. Из ниш два случая пришлись на Шанхай, два — на провинцию Гуандун и по одному на провинции Фуцзянь и Шэньси, говорится в ежедневном отчете комиссии.

Один новых случай подозрения выявлен в Китае, при этом ни одного случая гибели людей от опасной инфекции за сутки в стране выявлено не было. На конец суток 11 сентября всего 85 174 случая заболевания COVID-19 было выявлено в Китае. Из них 4634 человека скончались, 80 686 человек выздоровели.